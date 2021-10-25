Son dakika haber! Bulgaristan hükümeti uzaktan eğitime çare arıyor

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 4. dalgasında yeni vaka ve ölüm sayıları artarken hükümet, yeniden uzaktan eğitime geçen öğrencileri okullara döndürmek için çare arıyor.

Sağlık Bakanı Stoyço Katzarov, yaptığı basın açıklamasında, hastalanma oranının en yüksek olduğu bölgelerde bile, velilerin onayı ile haftada iki kez test yapılması suretiyle öğrencilerin gelecek hafta yeniden yüz yüze eğitime geçebileceğini duyurdu.

Burun ve boğazdan örnek alınmasını gerektirmeyen testler

Bakan Katzarov, özellikle ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitim görebilmeleri adına, okullarda tanı için burun ve boğazdan örnek alınmasını gerektirmeyen, uygulanması sırasında daha az rahatsızlık veren testler uygulanacağını bildirdi.

"Okul girişlerinde denetim ve kontrol olmadan normal eğitim sürecine dönemeyiz." diyen Katzarov, emme-tükürme usulü ile uygulanan testlerin çocukların tepkisini azaltacağını öne sürdü.

Öğretmenlerin de aynı sıklıkla teste tabi tutulacaklarını veya "yeşil sertifika" göstermek zorunda olacaklarını aktaran Bakan Katzarov, bir aylık dönemde test temini için 6,5 milyon avro bütçe ayrılacağını duyurdu.

Yüz yüze eğitimin yine de zorunlu olmayacağını, velilerin kararına bağlı kalınacağını belirten Katzarov, "İsteyenler çocuklarını okula yollasın, istemeyenler evinde tutsun." dedi.

6,9 milyonluk Bulgaristan'da Kovid-19 salgınının başından bu yana her gün yaklaşık 5 bin yeni vaka kaydediliyor. Virüs nedeniyle bugüne kadar 23 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana uygulanan başarısız politikalar yüzünden ülkede aşılanma oranı ise yüzde 20'lerde kaldı.

Ülkede geçen hafta AVM, tiyatro, sinema, lokanta, spor salonu ve eğlence yerlerdeki etkinliklere yeşil sertifika zorunluluğu getirilmişti.

Yeni vaka sayısının 100 binde 750'yi aşması nedeniyle lise düzeyine kadar öğrenciler yeniden uzaktan eğitime geçmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in başkanlığında yeni önlemler konusunda dün yapılan bir toplantıda, "yeşil sertifika" zorunluluğundan muaf olan 18 yaş altı gençlerin eğitim hayatlarının zarar gördüğüne karar verilmişti.