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Son dakika haber: Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic görevden alındı

AA / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic görevden alındı

Edinilen son dakika haberine göre Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Savunma Bakanı Sifet Podzic'i görevden aldı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, Savunma Bakanı Sifet Podzic'i görevden aldı.

Bakanlar Konseyinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Podzic'in görevden alındığına işaret edilerek, bakanın savunma kanununu ihlal ettiği ve görevinde tek taraflı kararlar aldığı ifade edildi.

Tegeltija'nın söz konusu kararı Bosna Hersek Meclisine sunduğu kaydedildi.

AA / Lejla Biogradlija - Son Dakika Haberleri
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