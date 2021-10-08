Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Bolu'da, 2 kişinin cadde ortasında silahlı kavgasında taraflardan M.P. ve kavga anında caddede yürürken kurşunların isabet ettiği S.U. ağır yaralandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, 2 kişinin cadde ortasında silahlı kavgasında taraflardan M.P. ve kavga anında caddede yürürken kurşunların isabet ettiği S.U. ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Ö.F.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.P. ve Ö.F.A. arasında karşılaştıkları caddede tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada M.P. ayağından yaralanırken, kavga anında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların göğüs altına isabet ettiği 21 yaşındaki S.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ağır yaralanan S.U. ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. S.U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaralı girdiği apartmanda yakalandı

Kavgada ayağından yaralanan M.P. olay yerinden kaçarak Karaçayır Mahallesi Şehit Necip Emre Sokak'ta bulunan bir apartmana girdi. Vatandaşların apartmana yaralı bir şahsın girdiğini ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler M.P.'yi yaralı halde yakaladı. M.P. sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Silahlı kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan Ö.F.A.'yı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. - BOLU

Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Evine bırakayım' diyerek aracına aldığı kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulundu

"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana götürüp cinsel saldırıda bulundu

 Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kars'ta canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

 Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

Barışmak için bir araya gelen iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Kim Min-jae Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sultan Selim Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Bolu'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 20:26:58. #1.17#