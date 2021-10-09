Son dakika haberleri: 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Bolu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'da 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-100 karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Engin Ö'nün kullandığı 16 NBG 83 plakalı otomobil, Mahmut U'nun kullandığı 14 KE 129 plakalı otomobil ve Orhan K. yönetimindeki 06 VG 962 plakalı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.
Kazada yaralanan Ertan D. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza yapan araçlardan birindeki LPG tankından gaz sızıntısı yaşanması üzerine itfaiye ekipleri önlem aldı.