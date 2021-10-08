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Son dakika haber... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetten, 4'ü ise sevk edildikleri adli makamlardan serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetten, 4'ü ise sevk edildikleri adli makamlardan serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün düzenlenen protestolarda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 4'ü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler A.P., M.Ç., N.Ş. ve N.D. 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, imza ve yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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