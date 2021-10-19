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Son dakika haber: Bodruma sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber: Bodruma sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Bozüyük ilçesinde bir apartmanın bodrumuna sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bozüyük ilçesinde bir apartmanın bodrumuna sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi'nde apartmanın bodrum katından miyavlama seslerini duyan esnaf kendi çabasıyla kediyi sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtaramayan esnaf Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında yavru kedi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi tedavisi yapılmak üzere ekiplerce alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Son dakika haber: Bodruma sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Bodruma sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haber: Bodruma sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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