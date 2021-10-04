BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN - Haberler
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BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin lojmanında çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin lojmanında çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelin lojman kısmında, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören otel çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 10 itfaiye aracı, arazöz ile 21 personelin müdahale ettiği söndürme çalışmaları için inşaat firmalarına ait beton mikserleriya de su taşındı. Polis ekipleri yangının çıktığı alanın çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Lojmandaki otel personeli ise tahliye edildi. Yakıt tanklarının bulunduğu alanda zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının yayılmaması için yoğun uğraş verildi. Yangın, saatler süren uğraşlar sonucu söndürüldü.

BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN

BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN

BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN

BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN

BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE YANGIN - Haberler
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