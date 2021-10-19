Son dakika haber: BM, Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısının 10 bini geçtiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana çatışmalarda ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının 10 bini aştığını kaydetti.

UNICEF Sözcüsü James Elder, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'deki insani krizde gelinen son durumu değerlendirdi.

Yemen'in kuzey ve güney bölgelerinde yaptığı gözlemlerde çok sayıda çocuğun zor durumda olduğuna şahitlik ettiğini belirten Elder, "Gittiğim bölgelerde çocuk doktorları, öğretmenler ve hemşirelerle görüştüm. Bana anlattıkları hikayeler, ülkenin tam bir çöküşün eşiğinde olduğunu yansıtır cinsten idi." dedi.

Elder, Yemen'deki insani krize sebep olan unsurların, "şiddetli çatışmalar", "ekonomik çöküntü", "sağlık, beslenme, su, temizlik, güvenlik ve eğitim gibi sistemlerin mahvoluşu" ve "yetersiz kalan BM yardımları" olduğunu vurguladı.

5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç

Yemen'deki son duruma ilişkin istatistiklere değinen Elder, "Her 5 çocuktan 4'ü insani yardıma muhtaç durumda ve bu rakam 11 milyondan fazla çocuğa tekabül ediyor. 400 bin çocuk, aşırı yetersiz beslenme altında. 2 milyondan fazla çocuk eğitim alamıyor ve 4 milyon çocuğun okuldan ayrılma riski var. Öğretmenlerin üçte ikisi, yani 170 bin kişi son 4 yıldır düzenli maaş alamıyor. 1,7 milyon çocuk, çatışmalardan ötürü yerinden edildi. Aralarında 8,5 milyon çocuğun olduğu 15 milyon sivil, içme suyu, temizlik ve hijyen gibi imkanlara ulaşamıyor." ifadesini kullandı.

Elder, UNICEF'in yardımlarının Yemen'deki insani krizi belirli ölçülerde yatıştırdığına dikkati çekti ve "Daha fazla uluslararası yardım yapılmazsa, bu insani krizin yükünü çeken daha çok çocuk hayatını kaybedecek." dedi.

Şimdiye kadar hayatını kaybeden ve yaralanan çocuk sayısıyla Yemen'in "utanılası bir dönüm noktasına" girdiğini vurgulayan Elder, "İç savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana öldürülen veya sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti. Bu rakam, günde 4 çocuğa tekabül ediyor." şeklinde konuştu.

Elder, Yemen'deki çocukların gıda eksikliğinden değil, çatışmaların devam etmesi nedeniyle aç kaldığının altını çizdi.

Yemen'in, dünyada çocuk olunabilecek en zor ülke olduğunu belirten Elder, mevcut durumun daha kötüye gittiğini vurguladı.

Yemen'de iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.