Son dakika haber! BM'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama - Haberler
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Son dakika haber! BM'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haber! BM'den Afganistan'da düzenlenen terör saldırısına kınama

Son dakika habere göre Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı.

BM Genel Kurul Başkanlığı sözcüsü Monica Groelli, Genel Kurul Başkanı Abdullah Şahid'in düzinelerce insanın ölümüne sebep olan saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Groelli, Şahid'in saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ilettiğini ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunduğunu aktardı.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatimiyye Camisi'nde, cuma namazı sırasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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