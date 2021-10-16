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Son dakika haber! Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Edinilen son dakika haberine göre Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 23 K 3760 plakalı sürücü öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Çayağzı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Alabay'a (55) çarptı.

İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Alabay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alabay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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