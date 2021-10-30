Son dakika haber: Bingöl'de çıkan ev yangını söndürüldü
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Bingöl'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Çayağzı köyündeki ek katlı evde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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