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Son dakika haber... Bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bilim kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre "Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum.

"Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."

"Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin."

"Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil."

(İHA)

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