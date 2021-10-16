Son dakika haber... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çukurören köyünde Hüseyin Topal (73) idaresindeki plakasız traktör, rampa çıkarken devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Topal'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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