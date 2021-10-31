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Son dakika haber! Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da parkta bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıt Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki M.K. her iki bacağından da bıçaklanarak kanlar içinde kaldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. M.K. kendisini bıçaklayanları tanımadığını belirterek, arkadaşlarıyla kavga eden şahısların kendisine de bıçakla saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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