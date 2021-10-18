BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI - Haberler
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BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYOĞLU'nda evde fenalaşan kalp hastasını kapıdan çıkaramayan yakınları, itfaiyeden yardım istedi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda evde fenalaşan kalp hastasını kapıdan çıkaramayan yakınları, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle hastanın olduğu sokağa girmekte zorlanınca fenalaşan hasta, itfaiye erleri tarafından güçlükle merdivenlerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Salkımsaçak Sokak'ta bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Sabah saatlerinde 50 yaşındaki kalp hastası evinde fenalaşınca yakınları ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri ve hasta yakınları, kilolu hastayı kapıdan çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekibi, dar sokaklar nedeniyle hastanın bulunduğu sokağa girmekte güçlük çekti. Hastanın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sedyeye konulan kişi, itfaiye erleri tarafından uzun uğraşlar sonucu evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sedyenin çıkarılması esnasında feryat eden hasta yakınları güçlükle sakinleştirildi. İsminin Hüseyin olduğu öğrenilen kalp hastası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE SOKAĞA NE GİREBİLDİ NE DE ÇIKABİLDİ

Dar sokaklar nedeniyle hastanın olduğu sokağa girmekte güçlük çeken itfaiye, bu sefer sokaktan çıkamadı. İtfaiye aracı bir süre sonra sokaktan çıktı.

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI

BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI
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Haber: BEYOĞLU'NDA İTFAİYENİN HASTAYA ULAŞMA ÇABASI - Haberler
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