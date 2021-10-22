Son dakika haber! Bayrampaşa'ya 10 Milyon TL'lik dev yatırım

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Belediyesi, yatırım değeri 10 Milyon TL olan yüzme havuzu ve kadınlar için spor merkezinin temelini görkemli tören ile attı. Törende konuşan Başkan Aydıner, "Durmak yok hizmete devam, durmak yok temel atmaya devam sloganımız ile 2023, 2053, 2071 hedeflerimize kararla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa'da yatırım değeri 10 Milyon TL olan dev olimpik yüzme havuzunun temel atma töreni yapıldı. Yapılan törene Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Durmak yok hizmete devam, durmak yok temel atmaya devam

Törende konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşamıza yüzme havuzunu kavuşturuyoruz. Çocuklarımıza, yavrularımıza, halkıma hayırlı uğurlu olsun. 2 bin 500 metrekare alan içerisine 3 katlı yarı olimpik yüzme havuzumuz hayırlı olsun. Bu gerçekten çok önemli ve hayal bir projemizdi halkımıza da bunun sözünü vermiştik bakanımızla görüştük ve şu an bu anı yaşama fırsatı bulduk. Anlatırken bile çok heyecanlıyım. Bu görmüş olduğunuz projenin alt katında bir depolama sistemi olacak, giriş kısmında yüzme havuzumuz olacak, etrafında tribünleri olacak ve en üst kısmında ise spor salonları olacak. Böylece bir tarafta hanımefendiler bir tarafta çocuklarımız burada yüzme sporunu yapacaklar. Bayrampaşa sporun merkezidir. Futbol bir taraftan, voleybol bir taraftan, basketbol ve okçuluk bir taraftan ve artık yüzme ile birlikte Bayrampaşa'yı geleceğe taşıyacağız. 2022'nin Haziran ve Temmuz ayında burada hep beraber yüzmeye başlayacağız. Çok yakında millet bahçemizin de temelini atacağız. Şu anda 2 kütüphanenin yapım çalışması başladı ve kadın aktivite merkezi en kısa sürede kadınlarımıza armağan edilecek. Durmak yok hizmete devam, durmak yok temel atmaya devam sloganımız ile 2023, 2053, 2071 hedeflerimize kararla yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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