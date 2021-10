Son dakika haber | Batman Emniyet Müdürü Kıraç gençlerle bir araya geldi

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Yenişehir Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Akşam saatlerinde mahalleyi yaya olarak gezen Kıraç, parkta gençlerle oturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca gençleri dinleyen Kıraç, "Fırsat buldukça gençlerimizle bir araya geliyoruz. Gençlerimiz bu ülkenin geleceğidirler. Daha önce Petrolkent Gençlik Merkezini ziyaret ettik. Gençlerimiz buralardan en iyi bir şekilde istifade etmelidirler. Bizlerde her zaman onların yanındayız. Zaman zaman mahallelerde muhtarlarımızla huzur toplantıları da yapıyoruz. Bütün bunların hepsi kentimizin huzurunun bozulmamasıdır. Her konuda, her alanda mücadelemiz devam ediyor. Her bir gencimiz bizlerin mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki gözümüzdür" dedi.

Mahalle muhtarı Hamza Bulgan'ın da eşlik ettiği sohbet programında, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, gençlere hediyeler verip baklava ikram etti. - BATMAN