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Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, çocukları evlerinde ziyaret ederek giyim, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi. Çelik, "Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Onların yanında olmakla mükellefiz. Onların hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemlidir. Her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar, annelerini, babalarını, kardeşlerini bayrak için, vatan için, ezan için feda ettiler" dedi. - BATMAN

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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