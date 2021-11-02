Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, çocukları evlerinde ziyaret ederek giyim, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi. Çelik, "Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Onların yanında olmakla mükellefiz. Onların hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemlidir. Her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar, annelerini, babalarını, kardeşlerini bayrak için, vatan için, ezan için feda ettiler" dedi. - BATMAN