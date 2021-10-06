Son dakika haber: Batman'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, jandarma tarafından bir evde silah ve mühimmat bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşörgü köyünde ikamet eden bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör, 130 fişek ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.