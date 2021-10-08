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Son dakika haber: Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te kiraladıkları evde sakladıkları uyuşturucu maddeleri değişik semlerde satan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkent'te kiraladıkları evde sakladıkları uyuşturucu maddeleri değişik semlerde satan 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir zanlının üzerinde ve evde yapılan aramada yaklaşık 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince iki yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. 2 ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin Etlik, Şentepe ve Ovacık bölgelerinde satış yaptıkları ve uyuşturucu maddeleri kiraladıkları evde sakladıkları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan S.N.'nin üzerinde satışa hazır 450 gram eroin maddesi ele geçirilirken, şahısların uyuşturucu madde sakladıkları eve yapılan operasyonda M.İ. de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 10 kilo 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Son dakika haber: Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Son dakika haber: Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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