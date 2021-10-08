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Son dakika haber! Bartın'da yangın çıkan evde bulunan altınlar sahibine teslim edildi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bartın'da yangın çıkan evde bulunan altınlar sahibine teslim edildi

Son dakika haberine göre Bartın'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlar sahibine ulaştırıldı.

BARTIN (AA) - Bartın'da iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde bulunan yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlar sahibine ulaştırıldı.

Merkez ilçeye bağlı Yanaz köyünde Saadettin Güney'e (57) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin köylülerin de desteğiyle söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında aynı evde yaşayan ve 8 ay önce evlendiği öğrenilen Nudiye Özen (26), evde altınlarının olduğunu belirterek gözyaşı döktü.

Soğutma çalışmaları sırasında yanan evin odasında bulunan altınlar, itfaiye erlerince Özen'e teslim edildi.

Son dakika haber! Bartın'da yangın çıkan evde bulunan altınlar sahibine teslim edildi

Son dakika haber! Bartın'da yangın çıkan evde bulunan altınlar sahibine teslim edildi

Son dakika haber! Bartın'da yangın çıkan evde bulunan altınlar sahibine teslim edildi

Son dakika haber! Bartın'da yangın çıkan evde bulunan altınlar sahibine teslim edildi

AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri
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