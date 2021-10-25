Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.