Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2) - Haberler
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Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)

Son dakika gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Dereli Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.


Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)

Son dakika haber... Balıkesir'de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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