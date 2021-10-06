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Son dakika haber: Balıkesir'de kaçak kazı ve kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Balıkesir'de kaçak kazı ve kaçak sigara operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri, İvrindi'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri, İvrindi'de kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Balya ilçesinde de kaçak sigara satan 1 şahsa operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri operasyonlarda çok sayıda materyale el koydu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde 4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 1 adet USB tipi yılan kamera ve 14 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balya ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin araç, ev ve işyerinde arama yaptı. 26 bin 800 adet dolu makaron, 102 bin adet boş makaron, 65 kilo kıyılmış tütün, 700 adet kaçak bandrol, 12 adet sigara sarma makinası, 1 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Son dakika haber: Balıkesir'de kaçak kazı ve kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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