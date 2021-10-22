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Son dakika haber! Balıkesir'de 4 uyuşturucu tacirine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Balıkesir'de 4 uyuşturucu tacirine operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de, narkotik polisleri, şüphe üzerine durdurulan bir araç içinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de, narkotik polisleri, şüphe üzerine durdurulan bir araç içinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 4 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 21.10.2021 günü şüphe üzerine il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 513.39 Gram metamfetamin, 21.30 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 6 adet sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Araçta bulunan A.G, G.G, O.S. ve İ.G. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Son dakika haber! Balıkesir'de 4 uyuşturucu tacirine operasyon

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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