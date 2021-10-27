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Son dakika haber! Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada Otomobilin çarptığı hafif ticari araç yan yattı Bakırköy'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç, savrularak yan yattı.

Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Otomobilin çarptığı hafif ticari araç yan yattı

İSTANBUL - Bakırköy'de otomobilin çarptığı hafif ticari araç, savrularak yan yattı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre olay sabah saatlerinde İncirli'de yaşandı. Ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan Renault marka 34 SM 2832 plakalı otomobil, bir anlık dikkatsizlik sonucu caddede seyreden 69 AR 438 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yan yatarak park halindeki araçlara çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirerek araçlarda bulunanların yardımına koştu. Kazayı şans eseri iki sürücü de yara almadan atlattı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapalı kalan cadde araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Son dakika haber! Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haber! Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haber! Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

Son dakika haber! Bakırköy'de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada
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