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Son dakika haber! Bakan Soylu: Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Soylu: Sınırdan sızan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sınır hattından yurda sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sınır hattından yurda sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya yeni geldik, takip ettiğimiz haber de geldi. Çukurca sınırından sızan 2 terörist;  J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi. Laftan anlamıyorlar, gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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