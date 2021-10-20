Son dakika haber... Bakan Koca: Okulların kapanması asla gündem olmayacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyelerinin sıkça yöneltilen okulların durumu hakkındaki sorulardan şikayetçi olduğunu belirterek, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil, gündemimizde olmayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Koca, bugünkü toplantının salgının seyri, vakaların genç nüfustaki durumu, aşı programı ve influenza (grip) gündemi üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerinin kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikayetçi olduğunu belirterek, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.