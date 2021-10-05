Son dakika haber | Bakan Koca: 'İkinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti, böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bakan Koca: "İkinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti, böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Bakan Koca:

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da yüzde 75'i geçti.

ISPARTA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Konya ve Kars'ta bugün yüzde 65'i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

İki doz aşılamada "mavi kategori"ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

 Son dakika! Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı

90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırınca karısı küsen yaşlı adam, bir kez daha dolandırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin
Magazin Gülşen İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Ersun Yanal Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Bakan Koca: 'İkinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti, böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 23:44:56. #1.12#