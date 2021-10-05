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Son dakika haber! Bakan Koca: , "Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Koca: ,

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı hiçbirimizi korona virüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı hiçbirimizi korona virüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı hiçbirimizi korona virüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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