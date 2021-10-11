Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

'CEZAEVLERİMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI DENETİME AÇIK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevi kurumlarının denetime açık olduğunu söyledi. Hükümlüye insanca davranmayı temel ilke edindiklerini belirten Bakan Gül, "Cezada adalet sürecinin en önemli yeri bence infaz sürecidir. Standartların yükseltilmesi en önemli hedefimizdir. Öznemiz insandır. İnsan onurunu gözeten, suçu ne olursa olsun hükümlüye insanca muameleden asla taviz vermeyen bir anlayışı sürdürmeyi bekliyoruz. Suçu ne olursa olsun cezaevinde herkesin en iyi şekilde muameleye ve insanca muameleye sahip olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Mahkumların yeniden toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Cezaevi kurumları gerek ulusal gerekse uluslararası kurumların denetimine açıktır" dedi.

Ceza ve İnfazevleri Genel Müdürü Dr. Yunus Alkaç ise hükümlülerin, yeniden suç işlemesini engellemeyi ve topluma saygılı, sorumluluk taşıyan birey olmasını amaçladıklarını belirtti. Münferit de olsa gerçekleşebilecek işkence olaylarına karşı adli ve idari denetimler yapıldığını da kaydeden Alkaç, "Hayatın toplu olarak devam ettiği cezaevlerimizde koronavirüs vaka oranları ülke ortalamasının çok çok altındadır" dedi.