Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2) - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Demirören Haber Ajansı / Alparsan Çınar - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Son dakika haberler... 'CEZAEVLERİMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI DENETİME AÇIK'Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevi kurumlarının denetime açık olduğunu söyledi.

'CEZAEVLERİMİZ ULUSAL VE ULUSLARARASI DENETİME AÇIK'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevi kurumlarının denetime açık olduğunu söyledi. Hükümlüye insanca davranmayı temel ilke edindiklerini belirten Bakan Gül, "Cezada adalet sürecinin en önemli yeri bence infaz sürecidir. Standartların yükseltilmesi en önemli hedefimizdir. Öznemiz insandır. İnsan onurunu gözeten, suçu ne olursa olsun hükümlüye insanca muameleden asla taviz vermeyen bir anlayışı sürdürmeyi bekliyoruz. Suçu ne olursa olsun cezaevinde herkesin en iyi şekilde muameleye ve insanca muameleye sahip olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Mahkumların yeniden toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıyız. Cezaevi kurumları gerek ulusal gerekse uluslararası kurumların denetimine açıktır" dedi.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin dış dünya ile iletişiminin en iyi şekilde yapılmasına da değinen Bakan Gül, bu iletişimin rehabilitasyon için de önemli olduğunu vurguladı. Hükümlülerin dış dünya ile sağlıklı iletişim kurabildiği sürece topluma daha kolay entegre olduğunu belirten Gül, "'Ben bir yanlış yaptım ama devletim elimden tuttu, ben bir daha bu yanlışa düşmeyeceğim. Devletim güvendi bana' diye bakabilmesi lazım. O 'devlet' dediği, sizlersiniz. Sizler elinden tuttukça devlete, millete, topluma, kendisine olan güveni artacaktır" diye konuştu.

'3 YILDA 11 BİNE YAKIN HÜKÜMLÜ OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ'

'Adalet ormanları' konusunda da çok önemli çalışmalar olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Şu ana kadar 24 bin 516 hükümlüyle bu çalışmalar kapsamında 796 bin ağaç dikildi. Denetimli serbestlik hükümlülüğü bakımından 1 milyon 815 bin 536 fidan dikildi, 3 milyon 181 ağaca bakım yapıldı" dedi.

Eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini belirten Gül, "45 bin 178 hükümlü ve tutuklu eğitim programlarına devam etmekte. Bunun büyük bölümünü açık lise öğrencileri oluşturuyor. Son 3 yılda 11 bine yakın hükümlü okuma yazmayı ceza infaz kurumlarında öğrendi" diye konuştu.

Hükümlülere kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave haklar getirildiğini anlatan Gül, "Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamı açık oldu. Çocukların okul dışında da ziyaret yapabilme imkanı gibi düzenlemeler yapıldı. Ziyaret süreleri 1 saatten 1,5 saate çıkarıldı. Çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri en az 1 en fazla 3 saat olarak belirlendi. Mazeret izinlerinin kapsamını genişlettik, izin hakkı 1'den 2'ye çıkarıldı" dedi.

'SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADRO ÇALIŞMALARI NETİCELENDİRİLECEK'

Bakan Gül, sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için çalışmaların da yakın zamanda neticelendirileceğini söyledi.

Gardiyanlığın yapılan düzenlemelerle önemli meslek haline geldiğini anlatan Gül, "İnfaz koruma memurları 'gardiyan' diye söylenirken bugün önemli bir meslek haline gelmiştir. Yapmış olduğumuz düzenlemeler, destekle kamuoyunda çok önemli meslek haline gelmiştir" diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının, hükümlülerin cezasını çekerken bir taraftan da topluma kazandırılması için büyük rol oynadığını söyledi.

Ceza ve İnfazevleri Genel Müdürü Dr. Yunus Alkaç ise hükümlülerin, yeniden suç işlemesini engellemeyi ve topluma saygılı, sorumluluk taşıyan birey olmasını amaçladıklarını belirtti. Münferit de olsa gerçekleşebilecek işkence olaylarına karşı adli ve idari denetimler yapıldığını da kaydeden Alkaç, "Hayatın toplu olarak devam ettiği cezaevlerimizde koronavirüs vaka oranları ülke ortalamasının çok çok altındadır" dedi.


Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Son dakika haber! Bakan Gül: Yanı başımızda terör devleti koridoruna asla izin vermeyeceğiz (2)

Demirören Haber Ajansı / Alparsan Çınar - Son Dakika Haberleri
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