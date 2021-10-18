Bakan Gül: "Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşması Fotoğraf çekimi KAYSERİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
KAYSERİ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşması
Fotoğraf çekimi KAYSERİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)