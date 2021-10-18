Bakan Gül: 'Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir - Haberler
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Bakan Gül: "Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşması Fotoğraf çekimi KAYSERİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

KAYSERİ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşması

Fotoğraf çekimi KAYSERİ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)

Bakan Gül: Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir

Bakan Gül: Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir

Bakan Gül: Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir

Bakan Gül:
AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Gül: 'Yargı milletin yargısıdır, yargı asla el uzatılacak bir yer değildir - Haberler
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