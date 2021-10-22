Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı
Gelen son dakika haberine göre ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, heyetler arası görüşmenin ardından 'Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' ile 'Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması' imza törenlerine katıldı.