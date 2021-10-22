Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı - Haberler
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Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, heyetler arası görüşmenin ardından 'Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' ile 'Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması' imza törenlerine katıldı.

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı

Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'de heyetler arası görüşmelere katıldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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