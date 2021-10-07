Son dakika haber | Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen...
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık.
Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık." - ANKARA
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