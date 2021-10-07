Son dakika haber | Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) 'Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen... - Haberler
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Son dakika haber | Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi)

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık.

Bakan Akar: (Teröristlerin saldırısında sözleşmeli er Özköse'nin şehit edilmesi) "Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik hemen operasyonlara başladık." - ANKARA

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