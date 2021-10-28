Son dakika haber! Bakan Akar: Terörist neredeyse hedef orası

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

'Ateş Serbest-2021' faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyeti Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de ilgiyle takip etti.

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Haber : ANKARA, -

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