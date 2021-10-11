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Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de yolda makas atarak ilerleyen araç, iki araca çarptı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de yolda makas atarak ilerleyen araç, iki araca çarptı. Kaza başka bir aracın kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler mevkiinde E-5 Ankara istikametinde meydana geldi. Üç şeritli yolun sağ şeridinden sol şeridine geçmek isteyen araç, bir otomobile ve taksiye çarptı. Makas atan sürücünün çarptığı araç yolda savrularak dururken, taksi bariyerlere çarpıp savruldu. Kazanın yaşandığı esnada arkadan gelen kamyonetin sürücüsü ise kazada önüne çıkan iki aracı fark ederek manevra yaptı. Olayda 3 araçta maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan kaza anı trafikte ilerleyen bir aracın kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde şerit değiştiren aracın diğer araçlara nasıl çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü

Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü

Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü

Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü

Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü

Son dakika haberi! Bahçelievler'de makas terörü
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