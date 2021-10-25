Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen dairedeki 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle 1514. Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairede çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın

Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın

Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın

Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

WhatsApp üzerinden PCR testi veren laboratuvara baskın

 Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

Son dakika... Gelin ve damadın giydiği kıyafet davetlileri şaşırttı: Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

 MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title