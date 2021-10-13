Son dakika haber! 'Babam sizin yüzünüzden öldü' diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! "Babam sizin yüzünüzden öldü" diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber!

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 20 gün önce 'Babam sizin yüzünüzden' öldü diyerek çıkarttığı silah ile fırın sahibine kurşun yağdıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaklaşık 20 gün önce 'Babam sizin yüzünüzden' öldü diyerek çıkarttığı silah ile fırın sahibine kurşun yağdıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Eylül 2021 tarihinde Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, B.P. isimli şahsın babası, bir süre önce ekmek almak için gittiği fırında çalışan 17 yaşlarında bir çalışanla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında yere düşen baba yaralanarak kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin oğlu B.P. ise, tartışmanın yaşandığı fırın sahibi Y.D. ile bir araya gelerek konuşmak istedi. Bu esnada Güneşli Sokak üzerinde fırın sahibinin aracının içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekrardan tartışma yaşandı. Şüpheli B.P. yanında bulundurduğu silah ile 'Babam sizin yüzünüzden öldü' diyerek fırın sahibi Y.D.'ye kurşun yağdırdı.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde B.P.'nin saklandığı adres tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda B.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Son dakika haber! Babam sizin yüzünüzden öldü diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Son dakika haber! Babam sizin yüzünüzden öldü diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Son dakika haber! Babam sizin yüzünüzden öldü diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Son dakika haber! Babam sizin yüzünüzden öldü diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Son dakika haber! Babam sizin yüzünüzden öldü diyerek fırın sahibine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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