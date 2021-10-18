Son dakika haber! Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhine açtığı

Azerbaycan'ın, Ermenistan aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açtığı "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme'nin ihlali" davasında duruşma başladı.

Bugün başlayan ve yarın da devam edecek duruşmalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "karma formatta" yürütülürken, mahkemenin bazı üyeleri duruşmaya şahsen, diğerleri ise görüntülü katıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov'un başkanlık ettiği Azerbaycan heyeti, Ermenistan'ın ırk ayrımcılığın önlenmesine ilişkin uluslararası sözleşmeyi ihlal ettiğine ilişkin iddialarını ortaya koydu.

Azerbaycan ayrıca Ermenistan'ın ihlallerine derhal son vermesi için Divan'dan geçici tedbirlere hükmetmesini talep etti.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı aynı sözleşmenin ihlali nedeniyle dava açtığı davanın duruşmaları geçen hafta yapılmıştı.