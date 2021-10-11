Son dakika haberi: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva'dan İran iddialarına yalanlama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İran karşıtı açıklamalarına ilişkin açıklamasında, "Azerbaycan karşıtı kampanya İran'a fayda sağlamayacaktır. Bu asılsız suçlamaların sebeplerinin, İran tırlarının Azerbaycan topraklarına yasa dışı girişlerinin engellenmesi ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olduğu biliniyor" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Lübnan'ın televizyon kanalına verdiği röportajda, Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarırken teröristleri kullandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasından vazgeçmediğini vurgulayan Abdullayeva, "Bu tür suçlamaları reddediyoruz. 44 gün süren savaşta belirtmiştik ve şimdi de Azerbaycan'da terörist olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Genel olarak terörden mustarip bir ülke olarak Azerbaycan topraklarında asla teröristlere yer olmamıştır" dedi.

Azerbaycan'ın şehitlerinin kanı ve canları pahasına topraklarını işgalden kurtardığını belirten Abdullayeva, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de belirttiği gibi, 100 binden fazla ordusu olan Azerbaycan'ın paralı askerlere ihtiyacı yoktur. Şaşırtıcı bir şekilde, savaş sırasında İran tarafından böyle bir suçlama yapılmadı ve savaştan sonra yeni bir hükümet iktidara gelene kadar endişeye yer yoktu. Azerbaycan karşıtı kampanya İran'a fayda sağlamayacaktır. Bu asılsız suçlamaların sebeplerinin, İran tırlarının Azerbaycan topraklarına yasa dışı girişlerinin engellenmesi ve Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması olduğu biliniyor. Terörist aramak isteyenlere tavsiyemiz etraflarına iyi bakmaları. Geçen yıl Ekim ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'da görevli diplomatlara ve İran büyükelçiliğine işgal altındaki topraklarda savaş devam ederken Ermenilerin paralı askerleri çatışmalara kullandığını kanıtlarıyla birlikte kendilerine sunduğumuzu hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verdi. - BAKÜ

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