Son dakika haber | Aydın'da yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Aydın'da kaldığı yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi.
AYDIN (AA) - Aydın'da kaldığı yurtta baygın bulunan üniversite öğrencisi hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi'ndeki özel yurtta kalan A.K'yi (20) baygın bulan arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.K'nin cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri