Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen inek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, kırsal Alanlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda otlayan bir inek henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metrelik su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kuyuya inerek ineği vince bağladı. Vinç yardımıyla yukarıya çekilip kuyudan çıkartılan inek sahibine teslim edildi.

(Murat Uçkaç/İHA)

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Ferdi Kadıoğlu
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Aydın'da kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 23:35:03. #1.11#