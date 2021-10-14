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Son dakika haber: Avusturya'nın yeni Başbakanı Schallenberg, ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yaptı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Avusturya'nın yeni Başbakanı Schallenberg, ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e yaptı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg, ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e düzenleyerek Avrupa Birliğine (AB) bağlılık mesajı verdi.

Avusturya'da Başbakan Sebastian Kurz'un yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve başlayan yeni Başbakan Alexander Schallenberg, ilk yurt dışı ziyaretini Brüksel'e düzenleyerek Avrupa Birliğine (AB) bağlılık mesajı verdi.

Kurz hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Schallenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Basına açıklama yapan Schallenberg, "Göreve geldikten hemen sonra ilk olarak buraya gelmem önemli bir işarettir." dedi.

Avrupa'nın DNA'larına işlediğini belirten Schallenberg, "Avusturya'nın güvenilir ve ciddi bir ortak olduğunu vurgulamak için bugün buradayım. Bize güvenebilirsiniz. AB, Avusturya'nın temel siyasi çerçevesidir ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Schallenberg, AB'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliğiyle mücadelede Avusturya'nın katkılarına güvenebileceğini ifade etti.

Ursula von der Leyen de Schallenberg'in ilk yurt dışı ziyaretini AB'ye yapmasını güçlü bir işaret olarak değerlendirdi. Schallenberg'in Avrupa'yı ve AB'yi çok iyi tanıdığını kaydeden von der Leyen, yakın iş birliği içinde olacakları mesajını verdi.

Avusturya'da 6 Ekim'de eski Başbakan Kurz'un da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında "rüşvet, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, bunun üzerine Kurz istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kurz'un istifasıyla boşalan başbakanlık görevine eski Dışişleri Bakanı Schallenberg getirilmişti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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