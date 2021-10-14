Son dakika haber... Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Haberler
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Son dakika haber... Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika haber... Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika haber... Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika haber... Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika haber... Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

 İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

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