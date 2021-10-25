Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

ÇORUM'da apartmana giren hırsızlık şüphelisi, gündüz vakti 3 bin liralık bebek arabasını çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Binaya giren hırsızlık şüphelisi, 3 bin lira değerindeki bebek arabasını çaldı. Apartmanda oturan Murat Sirem, bıraktığı yerde bebek arabasının olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden, bebek arabasının apartmana giren kişi tarafından çalındığı belirlendi. İhbar üzerine apartmana gelen polis ekipleri, kayıtları inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan görüntülerde hırsızlık şüphelisinin, mahallede bulunan diğer apartmanlara da girdiği ancak eli boş çıktığı, en son girdiği apartmandan ise bebek arabasını çalarak, uzaklaştığı görülüyor.