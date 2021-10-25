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Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haberleri... ÇORUM'da apartmana giren hırsızlık şüphelisi, gündüz vakti 3 bin liralık bebek arabasını çaldı.

ÇORUM'da apartmana giren hırsızlık şüphelisi, gündüz vakti 3 bin liralık bebek arabasını çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Binaya giren hırsızlık şüphelisi, 3 bin lira değerindeki bebek arabasını çaldı. Apartmanda oturan Murat Sirem, bıraktığı yerde bebek arabasının olmadığını fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden, bebek arabasının apartmana giren kişi tarafından çalındığı belirlendi. İhbar üzerine apartmana gelen polis ekipleri, kayıtları inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Bebek arabası çalınan Murat Sirem, "Gündüz saatlerinde apartman sakinlerinden biriymiş gibi elini kolunu sallayarak, rahat bir şekilde apartmana giriyor ve bebek arabasını alıp gidiyor. 25- 30 yaşlarında, taşı sıksa suyunu çıkarır. Hırsızlık yaparak geçim yapılmaz ki" dedi.

Öte yandan görüntülerde hırsızlık şüphelisinin, mahallede bulunan diğer apartmanlara da girdiği ancak eli boş çıktığı, en son girdiği apartmandan ise bebek arabasını çalarak, uzaklaştığı görülüyor.


Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haber... Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Son Dakika Haberleri
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