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ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkiindeki dağlık alanda orman yangını çıktı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkiindeki dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Konyaaltı İlçesi Dutdibi mevkisinde saat 10.00 sıralarında, orman yangını çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Karadan ulaşımın zor olduğu yamaçta yayılan alevlere, 3 helikopter, bir yangın söndürme uçağı, 5 arazöz ve iki yer ekibiyle kısa sürede müdahale edildi. Ağırlıklı havadan müdahalenin yapıldığı yangının söndürülmesi için karadan ekiplerin de çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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