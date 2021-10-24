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Son dakika haber! Antalya'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Antalya'da orman yangını (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Serik ilçesi Akçapınar mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

ANTALYA (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesi Akçapınar mevkisinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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