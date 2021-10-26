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Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İkizce Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kuru otların tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 5 arazözle müdahale ettiği yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangının tamamen sönmesi için ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri
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