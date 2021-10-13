Son dakika haber! Antalya'da kavgayı ayırmaya çalışan genci öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da eğlence merkezinde çıkan kavgada 23 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Metehan K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Gökhan Demirtaş'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Metehan K, Akdeniz Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olduğunu ve dansla ilgilendiğini söyledi.

Olay günü herkesin bir birini dansa kaldırdığı bir mekanda eğlendiğini anlatan sanık, "Ben de 7-8 kişilik bir gruptaki kadını dansa davet ettim ama bu gruptakiler bana kaba davrandı. Dans teklifi ettiğim kız beni tersledi. O gece aşağı yukarı 25 kişiyle dans ettim, kavga ettiğim masadaki kızı da 5 kez dansa kaldırmak istedim ama her defasında reddetti." ifadelerini kullandı.

"Boğazımı sıkan kişiden kurtulmak için bıçağı savurdum"

Ardından gruptaki başka birinin "Bu kızı bir daha dansa davet etmeyeceksin" diye tepki gösterdiğini öne süren Metehan K, daha sonra pistte dans ettiği sırada bu gruptaki kişilerin kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine gruptakilerle tartışmaya başladığını ve kendisini tersleyen Osman E. ile kavga ettiğini ifade eden sanık, "Elimdeki bıçağı gösterdim, mücadele ederken sahneni arkasına düştük. Bu sırada biri boğazımı sıkıyordu ve ondan kurtulmak için bıçağı savurdum. Üzgünüm böyle olsun istemezdim." dedi.

"Gökhan bizi ayırmaya çalışıyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Osman E. ise sanığın kavga sırasında kendisini ve kız arkadaşını ittiğini ve pistten yere düştüklerini söyledi.

Sanığın elinde bıçak olduğunu aktaran tanık, "Biz kavga ederken Gökhan bizi ayırmaya çalışıyordu ama sanık Gökhan'ı bıçaklamaya başladı." dedi.

Tanık Oğuz Berke T. de sanığın üniversiteden arkadaşı olduğunu ve olay günü yaşanan kavgada ölen Gökhan Demirtaş'ın elinde bıçak bulunan Metehan K'yi engellemeye çalıştığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Sanık duruşmada sürekli gülüyordu, zerre pişmanlık yoktu"

Öldürülen gencin babası Hüseyin Demirtaş, adliye çıkışında gazetecilere, bir kişinin oğlunun hayallerini yarıda bıraktığını dile getirdi.

Sanığın duruşmada hiç pişmanlık göstermediğini öne süren Demirtaş, "Sanık duruşmada sürekli gülüyordu, zerre kadar pişmanlığı yoktu. Oğlumun fotoğrafını tişörte bastırdım ve duruşmaya bu şekilde katıldım. Oğlumuz artık bizim kalbimizde. Hep polis veya subay olmak istiyordu, kendisini üniformayla görmek istiyordum." değerlendirmesinde bulundu.

Sanığın bardan bıçak alma görüntüleri ortaya çıktı

Bu arada, eğlence merkezinde yaşanan kavga öncesinde sanık Metehan K'nin barda görevli kişiden bıçak alma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bardaki kişinin sanığa önce şişe açacağı verdiği, Metehan K'nin ısrarı üzerine şişe açacağını geri alarak yerine bıçak verdiği yer alıyor. Sanığın görüntüden çıkmasından kısa bir süre sonra eğlence merkezi içinde kavga nedeniyle panik yaşandığı dikkati çekiyor.

Konyaaltı ilçesindeki bir eğlence mekanında 27 Temmuz'da çıkan kavgada Metehan K. (26), kendisini engellemeye çalışan Gökhan Demirtaş'ı kalbinden ve kolundan bıçakla ağır yaralamıştı. Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanmıştı.