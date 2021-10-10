Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen Geri Dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 1 iş makinesi ve toplanan geri dönüşüm malzemeleri yandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulu depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Depo içerisindeki plastik ve kartonlardan oluşan balyalar, bir anda alev aldı. Yangını fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, 112 acil çağrı merkezine haber verildi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis sevk edildi. Depo dış kısmında balyalanmış çöp atıklarda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iç kısma sıçradı. Yangında balyalanmış çöp atıklarla, depo içerisindeki bir iş makinesi tamamen yandı. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın

Demirören Haber Ajansı / Yücel Bulut - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Antalya'da geri dönüşüm deposunda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:32:22. #1.12#