Son dakika haber | Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş imkanı ve daha iyi yaşam vaadiyle yurt dışından ilçeye getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Y.P. (52) ve T.P. (58) gözaltına alındı.

Fuhşa zorlandıkları öne sürülen yabancı uyruklu Türk vatandaşı kadın serbest bırakıldı, Gürcistan vatandaşı bir kadın da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ??????

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:47:02. #1.17#